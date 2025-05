Conti pubblici, Meloni: revisione Moody’s non accadeva da 25 anni

Roma, 27 mag. (askanews) – “Il lavoro del governo è stato rivolto soprattutto a restituire a questa nazione la centralità che le è propria sullo scacchiere internazionale, su uno scenario globale che a volte era mancata e a portare avanti una strategia economica basata sostanzialmente su tre pilastri che sono la serietà, l’efficacia e una visione di sviluppo di lungo termine. Una strategia che io mi sento di confermare oggi con voi atteso che alcuni importanti risultati stanno comunque arrivando pur in un contesto complesso eppure ancora tra mille difficoltà che ovviamente questa nazione ha”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all’assemblea di Confindustria, in corso al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

“L’Italia però – ha proseguito Meloni – si presenta oggi credibile di fronte a un quadro economico finanziario che è di straordinaria complessità. Ce lo dicono i mercati, ce lo dicono gli investitori, ce lo dicono i risparmiatori. Penso che lo testimoni il livello dello spread, più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati, la borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei nostri titoli pubblici italiani, l’attrattività ritrovata per gli investimenti, i giudizi delle agenzie di rating, da ultimo Moody’s che ha rivisto in positivo il giudizio dell’Italia, una cosa che non accadeva da circa 25 anni”.