Coppa dei Club Padel MSP, arrivano primi verdetti fasi regionali

Roma, 31 mag. (askanews) – A poco più di un mese dall’atto conclusivo della decima edizione della Coppa dei Club Msp, il più grande campionato amatoriale di padel d’Italia, iniziano ad arrivare i primi verdetti dalle finali provinciali e regionali disputate lo scorso fine settimana in tutta la penisola. Numeri da record, storie di sport amatoriale vissuto con passione e una certezza su tutte: dal 4 al 6 luglio – si legge in una nota – si accenderanno i riflettori sulla finale nazionale al Padwel Club di Trani, in Puglia. Una sede d’eccellenza per un evento di portata nazionale: dieci campi indoor e due outdoor, una struttura moderna e all’avanguardia situata a pochi metri dal Mar Adriatico, in una cornice suggestiva a poca distanza dalla splendida Trani, perla della Puglia nota per la sua bellezza storica e culturale. Sarà lì che si daranno battaglia le migliori squadre d’Italia, in un mix perfetto di sport, turismo e divertimento.

Il 7 e 8 giugno, nel frattempo, si chiuderanno le fasi territoriali con le finali della fase romana e del Lazio, patrocinate da Regione Lazio e Roma Capitale, in programma al Villa Mercede Padel Club di Frascati. Un’edizione da record: ben 220 squadre si sono affrontate nei mesi scorsi nella fase a gironi e poi nei tre tabelloni (Pro, High, Starter Team). Il tabellone Pro propone il remake della finale 2023 tra Eschilo TPiscine e Padel Colli Portuensi White: la vincente staccherà il biglietto per Trani. L’8 giugno sarà la volta della finale regionale con in campo Break Point Nettuno, Arma Padel Latina, Fluo Padel Rieti e la vincente del titolo provinciale.

In Umbria torna a imporsi il Ternana Padel, dominando la finale contro il Super Padel di Santa Maria degli Angeli e centrando la quinta finale nazionale della sua storia. Il Super Padel, invece, conferma la sua costanza con la terza partecipazione consecutiva all’ultimo atto. Edizione da record anche in Umbria, con ben 75 formazioni iscritte. Abruzzo da applausi con un torneo che ha coinvolto 49 formazioni in 8 gironi provinciali. Dopo un’intensa due giorni di sfide, è il Bombonera Blu a riconfermarsi campione regionale, battendo il Tikipadel di Francavilla al Mare. Il club di Chieti, già campione nazionale 2024, sarà ai nastri di partenza a Trani insieme al Tikipadel e all’Anxa Sport Village Lanciano.

In Toscana la finale si è svolta il 25 maggio al Pisa Padel Club di Asciano, con un’affluenza calorosa e un’atmosfera di autentico fair play. A trionfare è stata il Pisa Sgambatella, al termine di una spettacolare battaglia contro il Follonica Sporting Club, risolta al match di spareggio. In Sardegna è il Bamm Sporting Club a dominare la scena: la finale disputata al VI Miglio di Sestu ha visto affrontarsi le due formazioni del circolo, Bamm A vs Bamm B, a coronamento di un percorso che ha coinvolto 14 squadre, 320 giocatori e 8 circoli.

A giugno si terranno le finali regionali in Emilia Romagna e in Veneto che completeranno, insieme alle wild card di Puglia, Lombardia, Molise e Friuli, il tabellone delle 16 finaliste alla conquista del tricolore.