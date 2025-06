Corteo per Gaza, Fratoianni: diciamo al governo stop complicità

Roma, 7 giu. (askanews) – “Una enorme manifestazione, un’oceanica risposta di popolo, è la risposta dell’indignazione, dell’Italia migliore, di chi chiede al governo di non trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia”. Così Nicola Fratoianni di Alleanza verdi e sinistra alla testa del corteo per Gaza partito da piazza Vittorio a Roma, accanto agli altri leader promotori della manifestazione di Pd e M5S.”Chiediamo – ha aggiunto – il riconoscimento dello Stato Palestinese, sanzioni e sospensione dell’accordo Ue-Israele, il non rinnovo del protocollo militare, occorrono misure concrete per fermare lo sterminio, l’ecatombe davanti ai nostri occhi a Gaza. L’Italia migliore oggi dice a Meloni: basta complicità, ipocrisia e codardia” ha concluso Fratoianni.