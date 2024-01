Cresce la collaborazione tra Fitri e Suzuki

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la collaborazione tra la Federazione Italiana Triathlon e Suzuki, così come la flotta auto del Team Italia. La Federazione, dopo la consegna in occasione della World Triathlon Cup di Roma del 7 ottobre scorso di due Suzuki Vitara Hybrid 1.4 top 4WD Allgrip a Verena Steinhauser e Michele Sarzilla, incrementa la sua flotta auto e aggiunge un’ulteriore vettura. Infatti, sabato 13 gennaio, in occasione della prima tappa della seconda edizione del Suzuki Winter Triathlon Circuit 2024, il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli, ha consegnato a Sandra Mairhofer, campionessa del mondo di Winter Triathlon e di Cross Triathlon, una Suzuki Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD AllGrip personalizzata con i colori del Team Italia. La Mairhofer, in questa stagione, avrà così la possibilità di rendere più agevoli, sicuri e rispettosi dell’ambiente i suoi spostamenti in vista delle prossime gare per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La Federazione ha scelto lo scorso anno la grande azienda giapponese come Partner Ufficiale, e prosegue così il percorso di coinvolgimento e crescita della partnership nella piena condivisione di valori, filosofia e passione per lo sport e il triathlon in particolare. Con la crescita della flotta auto del Team Italia Fitri è sempre più stretto il legame creato dalla Federazione con la casa di Hamamatsu che sarà nuovamente presente in questa stagione con la ‘S’ di Suzuki sui body degli atleti azzurri delle nazionali di triathlon e paratriathlon impegnati in tutte le competizioni internazionali e sui principali campi gara dei campionati italiani.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).