Cresce padel in Italia: +20% campi, in testa Lazio e Lombardia

Roma, 7 ott. (askanews) – La crescita del padel in Italia, secondo Paese in Europa per numero di campi e praticanti, rispetto al bilancio del 2022 mostra un incremento delle strutture nei primi nove mesi del 2023 (circoli sportivi, club di padel, strutture ricettive) del 16 per cento: da 2.792 a 3.250 impianti. Il trend – fonte dati “Osservatorio sul Padel-Mr Padel Paddle” recentemente premiato agli Italian Padel Awards proprio per il lavoro dell’Osservatorio – racconta di un aumento dei campi da gioco pari al 20 per cento con 8.520 campi (+1.392) rispetto ai 7.128 al 31 dicembre dello scorso anno. Le regioni in assoluto con il maggior numero di campi e strutture sono sempre il Lazio (1.855 campi e 559 strutture) seguito da Lombardia (1.149; 373) e Sicilia (802; 309).

In Sardegna però, il ritmo di crescita in tema di strutture e campi di padel, è superiore alla media nazionale, segno evidente di quanto questa disciplina stia facendo presa nell”Isola dello Sport’ anche grazie a grandi eventi sportivi come il Fip Platinum Sardegna che, oltre a offrire il grande spettacolo dei migliori giocatori e giocatrici al mondo, innesca anche quell’effetto ‘propagazione’ che spinge l’aumento del numero di praticanti e, di conseguenza, di strutture. Nell’isola che dal 2020 ha puntato decisamente sul padel in sintonia con la Fip vi sono ben 336 campi (dei quali 55 Indoor) distribuiti su 144 strutture con un incremento dei club dove giocare a Padel più alta rispetto alla media nazionale, ben il 23 per cento di incremento rispetto al 2022. La prima provincia della regione è Sassari (65 club 154 campi) seguita da Cagliari (47 club 125 campi). Nuoro conta 17 campi su 10 circoli , Oristano 12 campi su 7 strutture e infine la parte della Sardegna Sud con 28 campi su 15 club.

Man mano che sono installati nuovi impianti, scende il rapporto del numero della popolazione per singolo campo. Nei primi 9 mesi si è passati in Italia da un campo ogni 8.468 abitanti a uno ogni 7.084.

Nel Lazio il rapporto è di 3.169 (si avvicina a quello spagnolo, benchmark di riferimento, che è intorno ai 3mila), l’Umbria 3.432, l’Abruzzo 4.476 e al quarto posto la Sardegna 4.480, altro risultato che indica come l’Isola dello Sport sia sempre più Isola del Padel.