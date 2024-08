Criptoasset in rally, Bitcoin +8% a 59mila dollari, Ether +9,6%

Roma, 8 ago. (askanews) – Rally dei cripto asset, stavolta in scia Wall Street tutti in forte rialzo. In serata il Bitcoin guadagna l’8,31% a 59.428 dollari, l’Ether balza del 9,62% a 2.576 dollari, il Litecoin guadagna oltre il 7% a 59,97 dollari. Nel corso dei recenti crolli a catena dei mercati azionari mondiali, i criptoasset avevano finito per essere trascinati al ribasso, successivamente avevano invece stentato a risalire in scia alle Borse.