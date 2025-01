Crosetto: con Meloni l’Italia in prima fila, ma Trump non farà sconti

Roma, 20 gen. (askanews) – Nel giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Crosetto plaude alla presenza della premier italiana, unica leader europea. “Non è l’Italia a essere in prima fila, ma Giorgia Meloni che ha portato l’Italia in prima fila. Non sono abituato a dire una cosa di questo tipo, ma è la credibilità che Giorgia Meloni ha acquisito in questi anni nel lavoro della sua vita che l’ha portata a essere in prima fila e quindi a portare oggi l’Italia in prima fila”. Lo ha detto a margine della cerimonia di assunzione di comando del generale Giovanni Maria Iannucci al Covi.”Ma Trump non ci farà sconti – ha aggiunto – non farà sconti a quello che l’Italia si è impegnata a portare in termini di difesa nelle sedi internazionali soprattutto nella Nato. Noi siamo pronti a farlo. Dobbiamo investire di più – ha sottolineato – dobbiamo cambiare l’approccio che abbiamo avuto in questi anni, perché purtroppo potremmo non essere chiamati solo a fare missioni di pace nei prossimi anni, ma dovremmo anche raggiungere degli obiettivi misurabili come il 2% (di spese militari del Pil, ndr) fissato anni fa e ormai per quasi tutti i paesi della Nato non è più un punto di arrivo ma un punto di partenza”.”Almeno al 2% – ha concluso – noi dovremmo arrivarci il prima possibile. Non è una discussione politica, è un impegno internazionale che hanno sottoscritto tutti i governi”.