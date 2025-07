Cure palliative, accordo tra Fondazione “La Pelucca” Onlus e Finisterre

MILANO (ITALPRESS) – Promuovere e sostenere un efficace raccordo tra l’assistenza domiciliare e quella residenziale nel percorso delle cure palliative, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del percorso di cura e supportare con tempestività i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.

E’ questo uno degli obiettivi dell’intesa sottoscritta tra la Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca” Onlus di Sesto San Giovanni e Finisterre, società leader nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, specializzata in particolare nell’assistenza domiciliare integrata e nelle cure palliative domiciliari. “La Pelucca” gestisce un hospice che accoglie persone in fase avanzata e terminale di malattia.

“Un accordo particolarmente importante e significativo – commenta Giuseppe Minutolo, direttore generale della Fondazione ‘La Peluccà, nel ringraziare il presidente Andrea Colombo e la dottoressa Alice Brenna di Finisterre – che garantirà un miglioramento della qualità della vita dei nostri pazienti e dei loro cari. Attraverso un approccio multidisciplinare garantiremo interventi integrati, continuità assistenziale e supporto globale al domicilio”.

Secondo il direttore questo traguardo fa parte di un nuovo percorso di Buone Pratiche, che la Fondazione, con il suo presidente Giuseppe Nicosia, con la responsabile dell’Hospice Antonella Cipriani, con tutta la squadra della ‘Peluccà e con le istituzioni del territorio, ha intrapreso con un unico obiettivo: “Stare vicino ai pazienti più fragili, agli anziani principalmente, ma non solo”.

“C’è grande soddisfazione – spiega Andrea Colombo, presidente Finisterre – nel poter mettere a disposizione di Fondazione La Pelucca la nostra professionalità e la nostra esperienza. Iniziamo un percorso che, ne sono certo, attraverso procedure snelle e condivise, favorirà cure palliative personalizzate e di elevata qualità, ispirate ai principi di umanizzazione, alla centralità della persona e alla continuità assistenziale”.

