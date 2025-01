Dacia conclude miglior anno di sempre e nel 2025 lancia Bigster

ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 si conclude con grandi risultati per Dacia, che registra il record di vendite assoluto dal lancio del brand in Italia nel 2006. Per il secondo anno consecutivo, il marchio si conferma leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture. Si conferma ancora una volta il brand preferito nel mercato a privati, con una crescita del 13,6% rispetto all’anno precedente e una quota di mercato a due cifre che segna un altro record grazie al 10,1% con il quale ha chiuso il 2024. Se consideriamo il mercato includendo tutti i canali di vendita, il brand ha totalizzato 99.371 veicoli venduti, e una quota di mercato del 5,65%. Il successo è il risultato di una strategia vincente basata sul posizionamento “Value for Money”, che continua a rispondere alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni concrete e accessibili senza compromessi su comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità.

Nel 2025, Dacia continua a crescere e si prepara ad affrontare una nuova era con il debutto di Bigster, modello che permetterà di entrare nel segmento C-SUV, una vettura che segnerà un punto di svolta nella storia del brand. Dacia resta fedele ai suoi valori fondamentali, offrendo il miglior rapporto qualità/prezzo anche nel segmento C-SUV. Bigster incarna pienamente i valori di DACIA, con un design esterno distintivo e concreto, che non rinuncia a quel tocco “cool” che definisce l’identità del brand.

La concezione degli interni è orientata all’essenzialità, con un’attenzione particolare allo spazio, all’ergonomia e al comfort per tutti i passeggeri. Il modello è disponibile in quattro livelli di allestimento. Essential, Expression e due allestimenti top di gamma con contenuti differenziati e complementari, proposti allo stesso prezzo di listino: Extreme destinato agli appassionati delle attività outdoor, con tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, sedili lavabili in TEP Microcloud, tappetini in gomma e sistema YouClip 3 in 1 di serie, e Journey per i clienti che prediligono i lunghi viaggi e lo stile, con portellone posteriore motorizzato, ambiente interno esclusivo e sedile del conducente regolabile elettricamente di serie.

La nuova tinta metallizzata Indigo Blu è lanciata in esclusiva su Bigster, così come la carrozzeria Bi-Tono (con tetto nero, in opzione su Extreme e Journey). Per quanto riguarda le motorizzazioni, Dacia Bigster è il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sull’inedita motorizzazione Hybrid 155, abbinata a cambio automatico, disponibile dal livello di allestimento Expression. Questa nuova motorizzazione si aggiunge al motore TCe 140, con un sistema mild-hybrid da 48 V, oltre all’innovativa motorizzazione ECO-G 140 che vede per la prima volta l’abbinamento di un sistema bifuel GPL / benzina con un mild-hybrid da 48 V. Infine per chi vuole avventurarsi fuori dalle strade asfaltate viene proposta la motorizzazione TCe 130 4X4 con trazione integrale abbinata al cambio manuale da 6 rapporti. Progettato per soddisfare le esigenze di una clientela in continua evoluzione, Bigster è un modello Eco-Smart, con un’offerta motori versatile e completamente elettrificata, pensata per rispondere alle aspettative dei clienti del segmento C-SUV che cercano soluzioni innovative e moderne, senza sacrificare il comfort, soprattutto nelle lunghe distanze.

Bigster offre tutto ciò che i clienti del segmento C-SUV considerano essenziale, ma a un prezzo DACIA, fedele al posizionamento del brand. Il modello è disponibile a partire da un entry level sotto i 25.000 euro, con i due livelli al top della gamma che arrivano a un prezzo di listino di 31.300 euro per la nuova motorizzazione Full Hybrid.

Per prepararsi al lancio ufficiale, Dacia presenta il Bigster Experience Tour, un’iniziativa esclusiva che consentirà ai clienti di scoprire il nuovo SUV in anteprima. Il tour attraverserà quattro grandi città italiane: Milano, Bologna, Roma e Bari. La prima tappa che inaugura il tour si svolge a Milano, nell’iconica location di Piazza Gae Aulenti il 28 e 29 gennaio, mentre è possibile scoprire i dettagli delle altre tappe sul sito dacia.it. Questo evento itinerante offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare in dettaglio il design, l’abitabilità e gli equipaggiamenti di Bigster, immergendosi nell’esperienza unica del mondo Dacia, prima che il modello arrivi presso la rete di concessionari. Bigster sarà disponibile presso i concessionari a partire dalla primavera del 2025.

