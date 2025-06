Dacia Duster, prestazioni migliorate con la piattaforma CMF-B

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Duster, modello lanciato nel 2010 e giunto alla terza generazione, è diventato non solo un riferimento sul mercato, ma anche una vera e propria icona del Brand, democratizzando l’accesso al mondo dei SUV e incarnandone a pieno i suoi valori: robusto e votato all’outdoor, essenziale e cool, eco-smart. Nuovo Duster può contare sulla piattaforma CMF-B che è al centro della strategia industriale di DACIA.

Introdotta sugli ultimi modelli di Sandero e Logan, successivamente adottata da Jogger, questa piattaforma competitiva ed estremamente flessibile offre al brand grande libertà progettuale, consentendogli di sviluppare il suo ambizioso piano prodotto in modo ottimale. L’utilizzo della piattaforma CMF-B su Dacia Duster offre un volume interno maggiore rispetto a quello della precedente generazione, per i passeggeri e per i bagagli, pur mantenendo la stessa lunghezza totale, pari a 4,34 metri.

Lo sviluppo tecnologico di Duster ha sensibilmente migliorato il comportamento dinamico con l’ottimizzazione delle barre antirollio. Aumentando la rigidità di queste ultime, il veicolo ottiene una significativa riduzione del rollio (-21% nella versione 4×2) che si traduce in una maggiore stabilità in curva o nei cambi di direzione. Anche la versione 4×4 beneficia di questo progresso (-17%) per una maggiore versatilità su tutti i tipi di strada e una stabilità migliorata anche sui percorsi off-road. La maggiore rigidità del telaio è compensata durante la guida in fuoristrada da un rinnovato sistema di gestione elettronica della trazione.

Anche le impostazioni di smorzamento, il rapporto di demoltiplicazione e la regolazione del servosterzo e gli pneumatici si sono evoluti. Sono state rielaborate proprio per garantire una risposta più precisa in diverse condizioni di utilizzo. La rumorosità di rotolamento è migliorata in media di 2dB, riducendo così in modo significativo il livello di rumore complessivo all’interno del veicolo e offrendo un’esperienza di guida e a bordo più piacevole per i passeggeri.

La piattaforma CMF-B permette a DACIA Duster di intraprendere la strada dell’elettrificazione offrendo motorizzazioni che si avvalgono delle tecnologie mild hybrid e full hybrid.

“La piattaforma CMF-B è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della gamma DACIA, ora e in futuro. Dà prova di tutto il suo potenziale su Nuovo Duster, un veicolo dotato di nuove motorizzazioni elettrificate che vantano il miglior livello di efficienza in cui tutte le prestazioni registrano significativi progressi, ma che mantiene tutta l’attrattività e l’accessibilità che ne hanno decretato il successo” spiega Patrice Levy Bencheton, Direttore della Performance Prodotto di Dacia. Dacia Duster è disponibile nella versione Essential Eco-G 100 con un prezzo di listino da 19.900 euro.

– foto: ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).