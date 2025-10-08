Dacia Spring, l’elettrica per tutti

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Spring è il simbolo della democratizzazione della mobilità elettrica. Con il suo design compatto, la guida fluida e l’autonomia perfetta per gli spostamenti urbani, Spring ha aperto le porte dell’elettrico a migliaia di automobilisti, diventando il punto di riferimento per chi cerca una soluzione sostenibile, semplice e accessibile.

Lanciata nel 2021, oggi ha già realizzato più di 180.000 immatricolazioni nel mondo, ed è il secondo modello elettrico più venduto in assoluto nei segmenti A e B. Sul mercato italiano Dacia Spring si è confermata l’auto più venduta del segmento A nel mercato delle full electric.

Oggi, Dacia compie un ulteriore passo verso l’inclusività: grazie agli 11.000 euro di incentivi statali , cumulabili con i vantaggi esclusivi offerti da Dacia, è possibile acquistare Dacia Spring a soli 3.900 euro. Un prezzo che rende l’auto elettrica non solo desiderabile, ma finalmente alla portata di tutti.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).