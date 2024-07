Dagnoni: “A Parigi2024 per dare nostro contributo a medagliere”

ROMA (ITALPRESS) – “Arriviamo a Parigi con la consapevolezza di

affrontare un impegno con la responsabilità di aver vinto medaglie importanti sia olimpiche che paralimpiche. L’auspicio è quello di poter aumentare il nostro contributo al medagliere”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al Coni per presentare la squadra olimpica e paralimpica del ciclismo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. “E’ stato un percorso di avvicinamento molto intenso, con scrupolo e tanto impegno anche nella fase di ricerca e sviluppo, le quali rappresentano tutti dettagli che in questo settore possono fare la differenza”, ha aggiunto Dagnoni, che ha poi ribadito “la consapevolezza di aver portato gli atleti nelle migliori condizioni” a Parigi. Saranno in totale 36 gli atleti impegnati a Parigi, di cui 24 nelle Olimpiadi e 12 alle Paralimpiadi (a cui si aggiungono tre richieste di wild card ancora in sospeso), con l’Italia presente in tutte le specialità. “La Federazione ha lavorato molto bene, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ importante che ci sia questa multidisciplinarità”, ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “La carta del BMX ci ha fatto molto piacere. Importante anche la questione che riguarda la pista, dove gli aspetti tecnologici fondamentali e dove siamo molto competitivi. Poi, la mountain bike ci ha consentito di avere un importante pieno di carte olimpiche”, ha concluso il numero uno del Coni. “La Federciclismo ha sempre mostrato grande impegno, come merita il ciclismo paralimpico; è stato fatto uno sforzo importante”, è invece il commento del presidente del Cip, Luca Pancalli, che ha poi scherzato: “Sono entrato in modalità scaramantica per cui non parlo di risultati e di numero di medaglie, ma l’importante è battere Malagò”.

Questi i 24 azzurri (11 uomini e 13 donne) per le prove olimpiche di strada, pista, mountain bike e BMX racing. Per le gare di strada sono stati selezionati Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna; per le gare a cronometro e Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani, Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico per le prove in linea. In pista, quindi, riflettori puntati su Elia Viviani, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro e Simone Consonni in campo maschile e su Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Sara Fiorin e Vittoria Guazzini in quello femminile. Nelle competizioni di cross-country saranno protagonisti Luca Braidot, Simone Avondetto, Chiara Teocchi e Martina Berta mentre nel torneo maschile di BMX racing la scelta è ricaduta su Pietro Bertagnoli.

