Dal 9 ottobre in tv le indagini di Investigation Night

Roma, 6 ott. (askanews) – In prima visione assoluta sul canale 119 di Sky, Investigation Night, ogni lunedì una serata dedicata alle più avvincenti indagini targate Crime+Investigation. Si inizia con due nuovi titoli, Digital Forensic: Sulle tracce dell’assassino da lunedì 9 ottobre in prima visione tv ogni lunedì alle 22 e a seguire Interrogation Secrets: psicologia criminale alle 22:55.

Una volta erano le impronte sulle armi del delitto, oggi sono le tracce che si lasciano online: l’elemento determinante e quasi imprescindibile per rintracciare e scovare gli assassini. Dal killer incastrato da Alexa alla vittima trovata grazie ai passi memorizzati da Fitbit, Digital Forensic: sulle tracce dell’assassino esamina tutte le tecnologie all’avanguardia con cui la scienza forense riesce a risolvere casi altrimenti impossibili da chiudere.

Dopo essersi concentrati sulle tecnologie all’avanguardia utilizzate dalla scienza forense per risolvere casi di omicidio apparentemente irrisolvibili, è la volta di Interrogation Secrets: psicologia criminale per esplorare il comportamento degli assassini e il lavoro svolto dalla polizia durante gli interrogatori. Grazie all’ex avvocato criminale Rob Rinders, la serie esamina dieci dei casi più inquietanti degli ultimi anni. Rinders svela i trucchi del mestiere utilizzati dagli investigatori per distinguere la verità dalle bugie, offrendo una prospettiva interessante sulla psicologia criminale e sulle tattiche impiegate per ottenere informazioni cruciali durante gli interrogatori.

Tra gli episodi più significativi quello legato all’orribile omicidio di una bimba di soli 8 anni, Sandra Cantu, di Tracy – California. La sua scomparsa ha paralizzato la cittadina e ha tenuto il paese con il fiato sospeso nella speranza del suo ritorno a casa. Quando il suo piccolo corpo è stato trovato otto giorni dopo il rapimento, abbandonato all’interno di una valigia in uno stagno, è scattata una caccia all’uomo. Con accesso alle registrazioni originali dell’interrogatorio, ai file della polizia e a un’intervista con il detective capo delle indagini, questo episodio approfondisce la psicologia in gioco per catturare un assassino.