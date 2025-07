“Dante per i borghi” fa tappa a Enna con il regista Finazzer Flory

ROMA (ITALPRESS) – Ultima tappa in Sicilia di “Dante per i borghi, viaggio favoloso nell’Italia che c’è”. Un viaggio teatrale e spettacolare ideato e condotto da Massimiliano Finazzer Flory in 20 borghi italiani da novembre ’24 a luglio 2025. Iniziato nel nord a San Daniele del Friuli, finisce nel sud ad Enna attraversando l’Italia medievale. L’iniziativa è ideata con la direzione artistica da Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, il Ministero del Turismo, con il patrocinio del Giubileo 2025, la collaborazione della Società Geografica Italiana e il sostegno di Intesa Sanpaolo main sponsor del progetto artistico.

La 20° tappa di “Dante per i borghi. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è”, arriva a Enna, grazie alla collaborazione del Comune di Enna, giovedì 31 luglio in piazzale del Castello di Lombardia (Enna) alle 20.30 per un momento di convivialità e assaggi dei prodotti locali. E’ previsto l’intervento di saluto Maurizio Antonello Dipietro, Sindaco del Comune di Enna, la lezione di geografia con Luisa Gardali, letture teatrali dalla Divina Commedia interpretate da Massimiliano Finazzer Flory.

“C’è una nazione letteraria – dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory – che può e deve sostenere quella politica perchè non possiamo non dirci tutti in esilio se non c’è poesia. Con Dante l’intelligenza artificiale e la governance di impresa hanno ancora da imparare cosa vogliamo essere: in tensione verso il bello! Ora il nostro viaggio può

proseguire verso un “Rinascimento” perchè come insegna Leonardo da Vinci il desiderio di conoscere è naturale all’homo bono”.

“L’Italia? E’ di Dante!” dichiara il Segretario generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, in occasione dell’ultima tappa del progetto Dante per i borghi a Enna. “Questa rassegna”, prosegue, “in collaborazione con il Maestro Massimiliano Finazzer Flory e con il sostegno del Ministero del

Turismo, rispecchia l’impegno della Società Dante Alighieri nella diffusione della lingua, della cultura e dell’identità italiane, nel mondo e in Italia. Con i patrocini del Giubileo 2025 Città del Vaticano e della Società Geografica Italiana, Dante per i borghi ha realizzato un viaggio fantastico, eppure

reale, in un connubio tra poesia, paesaggio e sapori, un’esperienza immersiva per contribuire alla destagionalizzazione e all’inclusione culturale”. Per il Ministro del Turismo Daniela Santanchè “il Sud Italia è un tesoro di cultura e tradizione, un luogo in cui la storia si intreccia con il presente. Progetti come “Dante per i Borghi” non solo celebrano la nostra eredità letteraria, ma sono anche fondamentali per riscoprire e valorizzare i territori meno conosciuti. Attraverso iniziative di questo tipo, possiamo stimolare il turismo, sostenere le comunità locali e promuovere un senso di appartenenza che unisce le generazioni. Investire nella cultura è investire nel futuro della nostra nazione”.

