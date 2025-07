Dash celebra i 60 anni di attività in Italia

Roma, 1 lug. – Dash, brand operante nel settore dei detersivi per bucato, celebra quest’anno i sessant’anni di attività in Italia. Lanciato nel Paese nel 1965, Dash si è evoluto nel tempo per rispondere alle esigenze delle famiglie italiane differenziando le proprie linee di prodotti con caratteristiche sempre più innovative e all’avanguardia. Vittorio Sapio, Direttore Marketing e Commerciale divisione Cura dei tessuti e della casa P&G Italia, ha dichiarato: “Dash è un prodotto che da 60 anni è sul mercato italiano, e da allora ha portato innovazione dal punto di vista di prodotto, di packaging, di comunicazione e di attività sociali. Abbiamo iniziato nel 1965 con il mitico fustino e, mano a mano, abbiamo seguito le esigenze e i benefici che cercava il consumatore italiano. Da lì siamo passati al prodotto liquido, abbiamo lanciato dei prodotti per il colore con l’esigenza dei nuovi capi colorati e siamo stati i primi sul mercato italiano nel 2010 a lanciare un detersivo predosato. Negli ultimi anni abbiamo lanciato Dash Power, che è la nostra migliore formula, efficace anche nei cicli brevi e a freddo. Vogliamo festeggiare con i nostri consumatori e con tutti gli italiani: attraverso una promozione ad hoc, all’acquisto di ogni Dash, noi rimborseremo il 60% del prezzo del prodotto in buoni spesa. Inoltre, ogni settimana metteremo in palio 60 fustini iconici del nostro mitico Dash con il logo celebrativo dei 60 anni”.Il brand, sin dai primi anni di attività, si è distinto per la propria attività di comunicazione, soprattutto attraverso campagne pubblicitarie che hanno contribuito a legare Dash alla quotidianità dei consumatori. “Si può dire che Dash sia un brand iconico, un lovemark vicino alle persone. Tutti ricordano lo slogan ‘Dash, più bianco non si può’ o la nostra campagna dello “Scambio impossibile” con Paolo Ferrari” – aggiunge Vittorio Sapio – “Oggi abbiamo la campagna ‘Relax, poi lava Dash’ che collocherà una lavatrice in luoghi inconsueti”.Oltre all’attività commerciale, Dash dal 1987 è particolarmente attiva anche sul sociale con attività concrete per la comunità.”Ci siamo legati sempre a cause molto concrete con partner come Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale, Action Aid, Unicef, Fondazione Banco Alimentare e, negli anni più bui del Covid, abbiamo promosso anche una raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani in Roma”, ha infine concluso Vittorio Sapio.Il brand, infine, è particolarmente attento anche alla sostenibilità ambientale: sviluppa formulazioni efficaci anche nei cicli brevi e a freddo, che contribuiscono a ridurre il consumo energetico e le emissioni del bucato.