X
<
>

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

| 22 Agosto 2025 18:02 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Capri, 22 ago. (askanews) – Capri sempre più glamour. La famiglia Beckham ha scelto l’isola azzurra per le vacanze. David e Victoria sono stati avvistati a passeggio mano nella mano per le stradine e nella celebre Piazzetta.La coppia di imprenditori britannici, molto attivi sui social, ha cercato di mimetizzarsi tra la folla di turisti durante la passeggiata mattutina con sosta per lo shopping nelle boutique. Cappellino con visiera per lui e cappello a tesa larga per lei a coprire gran parte del viso, la coppia elegante ma informale, terminata la passeggiata è salita su un van per fare ritorno in porto da dove ha poi raggiunto un mega yacht.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA