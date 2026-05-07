David, siparietto Mainetti-Santamaria sul sequel di Jeeg Robot

Roma, 7 mag. (askanews) – Claudio Santamaria e Gabriele Mainetti scherzano sul red carpet dei David di Donatello su un possibile sequel di “Lo chiamavano Jeeg Robot”. A una domanda di un giornalista se ci fosse un progetto in merito, il regista ha detto, sorridendo, che ogni tanto ci pensa a realizzarlo; Santamaria, protagonista del film di successo, ha aggiunto: “Ma quanto se la tira questo? Ora me lo faccio da solo!”… “A casa”, gli ha risposto ridendo Mainetti.