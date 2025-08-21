X
Dazi, P.Chigi: con dichiarazione Ue-Usa finalmente quadro chiaro

21 Agosto 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 21 ago. (askanews) – “La dichiarazione congiunta UE USA che ha formalizzato oggi l’intesa politica raggiunta lo scorso 27 luglio in Scozia tra la Presidente Von der Leyen e il Presidente Trump fornisce finalmente al mondo imprenditoriale un quadro chiaro del nuovo contesto delle relazioni commerciali transatlantiche”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Non si tratta ancora di un punto di arrivo ideale o finale ma alcuni punti fermi importanti sono stati già raggiunti, a partire dall’aver evitato una guerra commerciale e dall’aver posto le basi per relazioni commerciali mutualmente vantaggiose”, si legge ancora nel comunicato.

“Di particolare importanza – sottolinea Palazzo Chigi – il carattere onnicomprensivo della tariffa orizzontale del 15%, che include il settore dell’auto e i settori strategici (farmaceutici, semiconduttori, legname) tuttora sotto indagine da parte statunitense, così come l’esenzione per settori quali aereonautica, farmaci generici, principi attivi e precursori chimici”.

