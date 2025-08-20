X
<
>

Dazi, Sony aumenta di 50 dollari il prezzo della Playstation in Usa

| 20 Agosto 2025 17:57 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 20 ago. (askanews) – Sony aumenta di 50 dollari i prezzi di tutti i modelli della sua console Playstation in Usa a partire da domani per effetto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump.

“Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile – dichiara in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony, Isabelle Tomatis – di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto”.

Sony precisa che “i prezzi di vendita consigliati per gli accessori per PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati”.

Il prezzo di vendita consigliato aggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA