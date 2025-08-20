Dazi, Sony aumenta di 50 dollari il prezzo della Playstation in Usa

1 minuto per la lettura
Roma, 20 ago. (askanews) – Sony aumenta di 50 dollari i prezzi di tutti i modelli della sua console Playstation in Usa a partire da domani per effetto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump.
“Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile – dichiara in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony, Isabelle Tomatis – di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto”.
Sony precisa che “i prezzi di vendita consigliati per gli accessori per PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati”.
Il prezzo di vendita consigliato aggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.
