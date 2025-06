Dazi, Trump “Mi piace Xi, ma difficile fare accordi con lui”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi piace il presidente Xi della Cina, mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, ma è molto duro ed è estremamente difficile fare un accordo con lui!!!”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito dell’omologo cinese Xi Jinping, nel giorno in cui sono entrati in vigore i dazi del 50% su acciaio e alluminio importati negli Stati Uniti dal resto del mondo. Un ordine esecutivo firmato ieri dal presidente degli Stati Uniti aumenta infatti le tariffe su acciaio e alluminio dal 25% al 50%. L’obiettivo è quello di prevenire rischi “alla sicurezza nazionale” e sostenere l’industria americana. Le nuove tariffe sono entrate in vigore alla mezzanotte ora statunitense (le 6 di questa mattina in Italia).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).