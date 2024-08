De Rossi “Dybala con noi, niente più importante della Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Sappiamo che ci sono voci ma Dybala sta con noi ed è convocato”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di campionato contro il Cagliari, a proposito del futuro dell’attaccante argentino Paulo Dybala, attratto dalle sirene arabe. “Io cerco di trattare con delicatezza la situazione – ha proseguito il mister dei capitolini in merito alla situazione dell’ex Juve – Da allenatore non posso commentare delle voci. Paulo spiegherà quello che è successo in questi giorni”. “Niente e nessuno è più importante della Roma – ha assicurato l’ex capitano e centrocampista giallorosso – Io non ho interesse o obbligo di silenzio. Io voglio una squadra forte e risultati buoni. Sono qui per fare una grande stagione con la Roma, sono qui per lasciare la Roma in una posizione di classifica superiore a quella che ho trovato”. “Dovbyk? Le sue caratteristiche non sono così tanto distanti da quelle di Lukaku. C’è qualche anno di esperienza in più per Romelu ma sono simili. Abbiamo preso un finalizzatore che attacca benissimo lo spazio, molto veloce, forte, abbastanza pulito nel controllo e decisivo dentro l’area. Stiamo cercando di fargli capire cosa vogliamo ma senza dargli troppe indicazioni”, ha concluso De Rossi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).