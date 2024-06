Debutto al Top Marques di Monaco per l’Abarth Offshore

TORINO (ITALPRESS) – Abarth, in occasione del suo 75esimo anniversario, stupisce ancora una volta la sua comunità con il debutto della nuova imbarcazione Abarth Offshore, presentata in anteprima mondiale all’evento “Top Marques 2024” dal 5 al 9 giugno nel cuore del Principato di Monaco. Ispirata all’eredità sportiva dello Scorpione, la nuova Abarth Offshore avvicina Abarth al mondo nautico. Presentata da Car Off Shore, è stata progettata con il contributo del Centro Stile Fiat e Abarth, puntando sulla sportività del marchio, l’aggressività, i colori vivaci e le performance emozionanti. La nuova Abarth Offshore presenta un’audace carrozzeria verde metallico, che diventa iridescente alla luce del sole, e dettagli e cuciture nocciola scuro. Alimentata da un motore esterno idrogetto in bordo, offre prestazioni impressionanti con i suoi 230 CV di potenza e scarichi da corsa Riva, che conferiscono un suono aggressivo e richiamano la caratteristica distintiva delle hot-hatch di Abarth. L’intera struttura presenta linee sportive e l’HardTop rigido, che avvolge il vano passeggeri e protegge il conducente con un sistema di cappotta versatile, marchio distintivo dei modelli cabrio di Abarth. I colori della carrozzeria si riflettono anche sulla coppia di sedili sportivi Besenzoni, dotati di schienale ergonomico in pelle trapuntata, una coppia abbinata di cinture a 4 punti e una base di supporto in acciaio ammortizzata da Wave Shock.

Per garantire più spazio a bordo, il ponte di poppa include un’elegante scala in acciaio incassata, mentre, per il confort degli ospiti dopo una piacevole nuotata l’imbarcazione è dotata anche di un comodo doppio prendisole a poppa. Materiali di alta qualità si trovano in tutta l’imbarcazione, dal teak sintetico Synteak con personalizzazioni alla ringhiera che segue le linee decise dalla poppa alla prua. L’equipaggiamento include un sistema stereo Garmin con LED RGB, 4 altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza. Grazie alle tecnologie avanzate, l’Abarth Offshore consente ai clienti di navigare in totale sicurezza, provare sensazioni emozionanti e godere di un comfort impareggiabile. Adatta a ogni esigenza, può essere ulteriormente personalizzata con attrezzature da pesca o sportive. La nuova Abarth Offshore è disponibile in un’edizione limitata di soli 500 esemplari unici, completamente personalizzabili.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).