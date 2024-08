Debutto mondiale di Eccentrica V12 in versione marciante

ROMA (ITALPRESS) – Eccentrica, produttore di restomod con sede a San Marino, ha svelato la sua Eccentrica V12 marciante, una moderna reinterpretazione della leggendaria Diablo. Questo veicolo a produzione limitata, un vero connubio tra l’estetica classica della Diablo e tecnologie all’avanguardia, presenta per la prima volta un potente motore V12 ad aspirazione naturale con angolo di 60°. Nel cofano ha un motore V12 da 5,7 litri, figlio della prima generazione di Diablo risalente all’inizio degli anni ’90 e in grado di erogare 550 CV e 600 Nm di coppia. Il motore si accompagna ad un cambio personalizzato a 6 marce con rapporti riproporzionati e ad un nuovo servosterzo per performance ottimali, elemento assente nelle prime serie di Diablo (1991-1994). Camme nuove, corpo farfallato elettronico e volano ottimizzato aumentano ulteriormente le prestazioni dell’Eccentrica V12 che non solo raggiunge la cifra impressionante di 550 cavalli in modo più progressivo rispetto al motore originale, ma aumenta la velocità massima di ben 10 km/h rispetto alla già velocissima Diablo, raggiungendo una velocità di punta stimata di 335 km/h. Ulteriori migliorie tecniche includono il rinforzo di componenti del telaio utilizzando materiali compositi, oltre a sospensioni a doppio braccio oscillante migliorate con ammortizzatori attivi TracTive. Questo setup avanzato permette di scegliere tra tre configurazioni diverse e include un sistema di sollevamento dell’asse anteriore che consente una guida facile e reattiva. Inoltre, il veicolo è caratterizzato da un sistema di scarico completamente nuovo, sviluppato da Capristo per garantire un’esperienza assolutamente entusiasmante. Per quanto riguarda la capacità di frenata, l’Eccentrica V12 monta un innovativo sistema frenante BREMBO che vanta le prime pinze con vernice opaca prodotte dal brand. La tecnologia avanzata fornisce prestazioni di frenata superiori, garantendo maggiore sicurezza su strada. Inoltre, gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R garantiscono una maggiore tenuta di strada, quindi maggiore aderenza, sicurezza e velocità, mentre i nuovi cerchi da 19 pollici, in lega di alluminio, sono più grossi e leggeri per un’esperienza di guida più solida.

Gli interni dell’Eccentrica V12 dimostrano un perfetto equilibrio tra design classico e innovazione. L’abitacolo conserva l’aspetto retrofuturistico della Diablo ma è arricchito dall’integrazione delle tecnologie più avanzate nel volante, nel cruscotto, nel sistema di infotainment digitale, nelle telecamere localizzate sullo specchietto retrovisore e nelle superfici di controllo. Tutto ciò garantisce al driver un’esperienza immersiva e all’avanguardia. Per incrementare ulteriormente l’esperienza sensoriale complessiva, l’Eccentrica V12 è dotata di un sistema audio Marantz completamente personalizzato. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso: dai materiali di alta qualità, alla posizione delle casse e degli altri componenti, questo impianto audio completa l’esperienza di guida, trasformando ogni viaggio in un’esperienza sensoriale memorabile. Verranno prodotti solo 19 modelli, ognuno altamente personalizzabile in base alle specifiche richieste dal proprietario, garantendo così esclusività e unicità. Le prime consegne avverranno all’inizio dell’estate 2025.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Eccentrica –