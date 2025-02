Decide un autogol di Biraghi, Bologna-Torino 3-2

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna supera 3-2 il Torino nel match del Dall’Ara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono la doppietta di Ndoye e l’autogol nel finale di Biraghi. I padroni di casa provano a partire subito forte andando alla conclusione dopo appena due minuti con Castro, che però non centra lo specchio della porta. All’11’ ci prova Pobega dalla distanza, ma Milinkovic-Savic è attento e respinge. Un minuto più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai felsinei per un presunto fallo di Linetty su Ndoye ma, dopo una revisione al Var, decide di revocare il penalty. Nonostante questo episodio il Bologna riesce comunque a trovare la rete del vantaggio al 20′ grazie alla rete di Dan Ndoye, che riceve palla da Pobega, salta Saulo Coco e deposita in fondo al sacco. Gli uomini di Vincenzo Italiano continuano a fare la partita, arrivando al tiro più volte con Pobega, Castro e Ndoye, ma Milinkovic-Savic risponde sempre presente. Al 27′ Vlasic innesca Adams che si presenta davanti a Skorupski, il quale riesce ad arginarlo deviando in corner. Con il passare dei minuti anche il Torino alza il ritmo e al 37′ agguanta il pareggio con Nikola Vlasic: il croato sfrutta l’assist di Maripan al centro dell’area e fulmina Skorupski. Tre minuti più tardi i granata vanno vicinissimi al sorpasso con Adams che, dopo un uno-due con Karamoh, sciupa una bella occasione calciando debolmente. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa a costruire la prima occasione pericolosa sono ancora i rossoblù, con Miranda che al 57′ calcia al volo trovando la pronta opposizione di Coco. Mister Paolo Vanoli prova a scuotere i suoi con delle sostituzioni, che portano subito i frutti sperati: al 65′ il neo-entrato Elmas, su suggerimento di Adams, prima rifila un tunnel a Beukema e poi supera Skorupski con un tocco delizioso portando avanti i granata. Neanche il tempo di gioire per gli ospiti, che al 70′ il Bologna conquista un calcio di rigore per un fallo di Casadei su Pobega: dal dischetto si presenta Dan Ndoye, che sigla la sua personale doppietta e riporta la partita in parità. L’attaccante svizzero è scatenato e in due occasioni sfiora la tripletta, ma Milinkovic-Savic riesce a metterci una pezza salvando i suoi. Nel finale Adams, su sponda di Casadei, prova a rendersi pericoloso ma Skorupski devia sopra la traversa. Quando la partita sembra ormai avviata verso il pareggio, al 90′ Castro si lancia in contropiede e va al tiro, trovando la sfortunata deviazione di Biraghi che di fatto consegna la vittoria per 3-2 ai padroni di casa. In virtù di questo risultato il Bologna sale al settimo posto con 41 punti, mentre il Torino resta undicesimo a quota 28. Entrambe le squadre torneranno in campo sabato 22 febbraio: gli emiliani ospiteranno il Parma al Tardini, mentre i piemontesi sfideranno il Milan all’Olimpico Grande Torino.

