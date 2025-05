Del Toro vince la tappa con la maglia rosa a Bormio

BORMIO (ITALPRESS) – Isaac del Toro ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025, la San Michele all’Adige – Bormio di 155 km. La maglia rosa ha trionfato in solitaria anticipando di 4″ Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Decisiva la parte finale della tappa, a 48 km dall’arrivo Giulio Pellizzari, nuovo capitano della Red Bull – BORA – Hansgrohe dopo il ritiro di Primoz Roglic, ha provato il primo affondo seguito a ruota da Carapaz. L’azione decisiva è stata quella del messicano, ai -9 km (dopo essersi difeso sul Mortirolo) ha staccato gli avversari, soltanto Carapaz è riuscito a tenere il ritmo: il capitano della UAE ha guadagnato qualche metro decisivo per la vittoria finale, Bardet invece è riuscito a vincere la volata a due. Nuovi distacchi in classifica generale, col capitano della EF Education – EasyPost a 41″ e Simon Yates a 51″, primo degli italiani Damiano Caruso, quinto a 3’06”. Domani la diciottesima tappa, la Morbegno – Cesano Maderno di 144 km, una frazione dedicata ai velocisti.

