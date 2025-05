Deloitte, inaugurata la nuova sede in via Santa Sofia a Milano

Milano, 30 mag. (askanews) – Una giornata di festa e grandi novità in casa Deloitte a Milano. Il tema dell’Intelligenza Artificiale Generativa al centro dell’inaugurazione della nuova sede in via Santa Sofia. A partire dall’hub Solaria Space e dalla presentazione del paper “Generative Tomorrow. The Future Unveiled, starring GenAi” sull’adozione della GenAI da parte delle grandi imprese in Italia.Temi ripresi anche al taglio del nastro di Galleria Deloitte, il nuovo spazio espositivo di Deloitte ospitato nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso.All’evento hanno partecipato Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato della Repubblica. Tutti accolti dal padrone di casa Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, che ha annunciato gli obiettivi di Deloitte per il futuro: “Il nostro obiettivo è quello di accompagnare le aziende italiane, in modo particolare le piccole e medie imprese che potrebbero avere difficoltà per adeguarsi ad una tecnologia così complicata. Vogliamo essere con loro in questa crescita, indispensabile e imprescindibile per la sopravvivenza delle imprese stesse”.Nel paper presentato, stimato un possibile incremento di valore delle aziende italiane tra i 149 e i 446 miliardi di euro nel medio-lungo termine grazie alla GenAI.Un bello sguardo rivolto al futuro aperto anche da Lorenzo Cerulli, GenAI Leader di Deloitte: “L’Intelligenza Artificiale Generativa rappresenta per noi una delle più grandi trasformazioni da affrontare. In Italia, le piccole e medie imprese occupano circa il 70-75% della forza lavoro e generano appena meno del 50% del valore del Pil complessivo. Quindi è cruciale che possano aumentare la loro produttività attraverso l’AI Generativa. È una sfida di leadership ancora prima che tecnologica, per cambiare radicalmente il modo di generare valore per i loro clienti. Un obiettivo possibile solo se alle spalle c’è una visione di medio-lungo periodo per ripensare processi e servizi”.La Galleria Deloitte e Solaria Space costituiscono l’ultimo tassello del nuovo Campus Deloitte di Milano, oggi sede di 6.500 professionisti Deloitte, sul totale di oltre 14mila in tutta Italia.