Design, tecnologia e piacere di guida nella nuova Renault Rafale

MILANO (ITALPRESS) – Una novità per il segmento D che unisce design, tecnologia e piacere di guida. Sono queste le caratteristiche che Renault si appresta ad offrire con la nuova Rafale. Un nuovo modello di SUV Coupè che, dopo la presentazione internazionale nell’estate 2023, promette di offrire ai viaggiatori un notevole grado di comfort. A cominciare soprattutto dalle dimensioni: Rafale vanta una lunghezza di 4.71 metri, una larghezza di 1.86 metri e un’altezza di 1.61 metri, mentre il bagaglio dispone di una capacità massima di 627 litri. A livello di motorizzazioni Rafale sarà disponibile nei prossimi mesi in versione E-Tech Hybrid da 200 cv, mentre si dovrà attendere l’autunno per la versione E-Tech 4×4 a 300 cavalli. Il modello presentato in anteprima è inoltre in grado di raggiungere un’autonomia di 1.100 km. Per l’amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli, “Rafale rappresenta il manifesto della nouvelle vague di Renault, una ‘renaultion’ che si muove perchè entriamo nel segmento D con un prodotto iperappassionante e iperemozionante, C’è la bellezza del design all’interno e all’esterno”.

Il design esterno si caratterizza per i cerchi in lega da 20 pollici Castellet, retrovisori esterni in tinta tetto e barre tetto nere. All’interno invece le sellerie anteriori con firma luminosa in TEP/Alcantara con materiali parzialmente riciclati, parti decorative in ardesia naturale, pedaliera sportiva in alluminio e un volante sportivo con impunture blu, bianche e rosse. “Rafale parla di tecnologia perchè in questo SUV Coupè racchiude l’eccellenza di Renault”, ha affermato la direttrice marketing Renault Italia Elisabeth Leriche. E proprio la tecnologia riveste un ruolo di primo piano Sono infatti presenti: sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori; indicatori di direzione dinamici con effetto 3D filigranato; sistema di ‘distance warning’ e ‘active driver assist’ e commutazione automatica abbaglianti / anabbaglianti.

Sul fronte della sicurezza Rafale è dotata tra gli altri di ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU; airbag centrali, laterali e a tendina anteriori e posteriori; accensione automatica di fari e tergicristalli con sensore di pioggia; sistemi di ‘Driver attention alert’ (sullo stato di vigilanza del conducente), ‘emergency lane keep assist’ (per il mantenimento della corsia) e ‘rear cross traffic alert’ (per gli ostacoli in retromarcia). A livello multimediale, spicca invece il sistema openR link con touchscreen da 12 pollici, con replicazione smartphone wireless per AppleCarPlay. “Rafale risponde a 4 bisogni. Il primo è quello di bellezza. Il secondo è quello di una storia e dentro Rafale c’è un grandissimo nome che fa parte della storia di Renault e dell’aviazione fin dagli inizi del 900 – ha spiegato Fusilli – Ma Rafale risponde anche ai bisogni di rispettare l’ambiente: in città è una vettura elettrica per l’80% del tempo che ogni tanto ha bisogno di essere ricaricata a benzina”.

Per Leriche, “qui abbiamo un design SUV Coupè di bellissime proporzioni e una cura dei dettagli riscontrabile ad esempio nell’utilizzo dei loghi e nella firma quasi a mano. Abbiamo inoltre adottato delle novità che rendono molto piacevole l’utilizzo: ad esempio il Solar Bay, un tetto panoramico a cristalli liquidi che permette di opacizzarsi o diventare trasparente con l’utilizzo della voce tramite Google”.

