Detroit cade contro Indiana, 6 punti siglati da Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta numero 24, a fronte di 23 vittoria, di Detroit nella notta italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons restano in zona play-off nella Eastern Conference ma cadono sul parquet degli Indiana Pacers per 133-119: decisivi i 37 punti siglati dall’idolo locale Siakam, mentre tra gli ospiti il più prolifico è Cunningham, che ne timbra 32; Simone Fontecchio entra nelle rotazioni e termina a referto con 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti complessivi di impiego nel quintetto del Michigan. Golden State frena la corsa di Oklahoma City: i Warriors hanno la meglio sui Thunder, che restano in cima alla classifica a Ovest, per 116-109 nonostante Gilgeous-Alexander rubi decisamente la scena con un bottino personale di 52 punti (27 di Wiggins tra i californiani). Successi esterni per Brooklyn e Toronto: i Nets espugnano il campo dei Charlotte Hornets per 104-83 sebbene Bridges realizzi 23 punti, i Raptors fanno festa per 106-82 contro i Washington Wizards sfruttando la vena realizzativa di Barnes (24). I campioni in carica dei Boston Celtics si impongono nell’impianto amico sui Chicago Bulls, sconfitti per 122-100 in virtù, innanzitutto, dei 34 punti consegnati alla causa da Porzingis, coadiuvato nell’occasione da Brown (28) e White (22). Cede in casa Miami Heat: i Cleveland Cavaliers passano con un netto 126-106, ringraziando in primis la grande serata di Mitchell, autore di 34 punti (22 tra i locali di Herro e Rozier). Affermazioni interne per New York Knicks e Philadelphia 76ers, che piegano rispettivamente Denver Nuggets (122-112) e Sacramento Kings (117-104); Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves in versione corsara contro New Orleans (137-136), San Antonio Spurs (128-116) e Phoenix Suns (121-113).

