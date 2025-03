Difesa, Salvini contro Tajani: “No all’esercito europeo, c’è la Nato”

Roma, 20 mar. (askanews) – Il vice-premier Matteo Salvini si è detto contrario all’idea di un esercito europeo, che invece piace al ministro degli Esteri e vicepremier forzista Antonio Tajani: “L’esercito europeo oggi a guida franco-tedesca che fa va in guerra? No, sono d’accordo ad aiutare l’Europa a difendersi, ma oggi che garanzie avremmo?”, ha detto il leader della Lega, a margine dell’inaugurazione del ponte dell’industria a Roma. “C’è la Nato, investiamo, la Nato ci chiede di aumentare gli stanziamenti per far parte dell’alleanza difensiva? Assolutamente sì. Se oggi ci fosse questo presunto esercito europeo e prevalesse in Europa la volontà che non sempre mi par di pace di Macron, noi saremmo costretti a fare quello che gli italiani non vogliono. Il dibattito non è all’ordine del giorno. Investiamo in diplomazia”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture.