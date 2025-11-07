X
<
>

Dipendenze, Meloni “Raddoppiate risorse, sfida prioritaria”

| 7 Novembre 2025 15:03 | 0 commenti

Dipendenze, Meloni “Raddoppiate risorse, sfida prioritaria”

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo deve mettere a disposizione gli strumenti per agire al meglio, dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato toccando quota 165 milioni di euro, risorse decisive per sciogliere i nodi che da troppo tempo dovevano essere affrontati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla 7° conferenza nazionale sulle dipendenze. “Si tratta di una sfida prioritaria per lo Stato italiano”, assicura.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI