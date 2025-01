Roma, 17 gen. (askanews) – Nessun problema per Novak Djokovic. Il serbo strappa il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open battendo Tomas Machac 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Il n°7 del seeding affronterà agli ottavi Jiri Lehecka, che ha battuto nel corso della giornata Benjamin Bonzi in 3 set.