Djokovic e Zverev avanti al Roland Garros, al 2° turno derby Cobolli-Arnaldi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic si qualifica per il secondo turno liquidando all’esordio lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-3 6-3. Avanza anche il ceco Jakub Mensik, 19esima forza del tabellone, che si è imposto sul francese Alexandre Muller per 7-5 6-7(5) 7-5 6-3.

Alexander Zverev supera il primo turno del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, numero 3 della classifica Atp e del tabellone, ha battuto all’esordio lo statunitense Learner Tien per 6-3 6-3 6-4. Turno buono anche per Alex de Minaur, con l’australiano che batte agevolmente il serbo Laslo Djere, con un 6-3 6-4 7-6(6).

Sarà derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al secondo turno del Roland Garros. Dopo la vittoria del romano ai danni di Marin Cilic ( 6-2 6-1 6-3 ), è arrivato anche il successo del ligure, numero 36 del ranking mondiale, capace di imporsi dopo una battaglia di cinque set contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.27 Atp), battuto in rimonta col punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2. Sarà il secondo incrocio sul circuito maggiore tra Arnaldi e Cobolli: il primo, a Umago nel 2023, sorrise al 24enne nativo di Sanremo.

Francesco Passaro fuori all’esordio. Il numero 139 del mondo va ko in rimonta contro Jesper de Jong. Successo in cinque set per l’olandese, che la spunta, dopo quasi quattro ore di gioco, con il punteggio di 3-6 6-7(7) 6-4 7-6(1) 6-1. Al prossimo turno de Jong affronterà proprio Zverev.

Anche Mattia Bellucci fuori al primo turno del Roland Garros. L’azzurro si arrende in rimonta alla testa di serie numero 5 Jack Draper. 3-6 6-1 6-4 6-2, in due ore e 35 minuti di gioco, il punteggio in favore del tennista britannico, che accede al secondo turno, dove attende il vincente della sfida tra Gael Monfils e Hugo Dellien.

Lorenzo Musetti invece aprirà il programma della quarta giornata del Roland Garros. Il tennista toscano scenderà in campo alle 11.00 sul Simonne-Mathieu contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Stesso orario per la sfida che vedrà Matteo Gigante affrontare Stefanos Tsitsipas nel terzo match dalle 11.00 sul Mathieu.

NEL WTA AVANTI GAUFF

Coco Gauff supera il primo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La tennista statunitense, testa di serie numero 2, ha superato all’esordio l’australiana Olivia Gadecki per 6-2 6-2.

Nel programma di domani, Jasmine Paolini contro Ajla Tomljanovic primo match sul Philippe-Chatrier (ore 12.00).

