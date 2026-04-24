Dl sicurezza, Conte: decreto incostituzionale che non serve a niente

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Roma, 24 apr. (askanews) – “Hanno approvato un decreto sicurezza, peraltro incostituzionale, che non contiene nessuna reale misura per tutelare effettivamente la sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di una iniziativa ad Albano, in provincia di Roma.
Ha aggiunto l’ex premier: “Ancora oggi mancano 25mila forze dell’ordine sui territori, per strada. Bisogna investire, metterci dei soldi”.
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