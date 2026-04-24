X
<
>

Dl sicurezza, Conte: decreto incostituzionale che non serve a niente

| 24 Aprile 2026 17:41 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 apr. (askanews) – “Hanno approvato un decreto sicurezza, peraltro incostituzionale, che non contiene nessuna reale misura per tutelare effettivamente la sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di una iniziativa ad Albano, in provincia di Roma.

Ha aggiunto l’ex premier: “Ancora oggi mancano 25mila forze dell’ordine sui territori, per strada. Bisogna investire, metterci dei soldi”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA