Doha, Meloni: vicinanza a Qatar, no a ogni forma escalation

Roma, 9 set. (askanews) – “Esprimo a nome mio personale e del Governo italiano sincera vicinanza all’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e al Qatar, ribadendo il sostegno italiano a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza. L’Italia rimane contraria a ogni forma di escalation che possa comportare un ulteriore aggravamento della crisi in Medio Oriente”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
