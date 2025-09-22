X
<
>

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

| 22 Settembre 2025 12:02 | 0 commenti

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – “Un gigante della sua generazione. Un eroe americano e un martire della libertà. Ha cambiato la storia”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in occasione delle celebrazioni in ricordo di Charlie Kirk davanti a 200 mila persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Con lui anche Elon Musk e la vedova Erika Kirk, la quale al termine di un discorso appassionato e fra le lacrime, ha detto di aver perdonato il killer. “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”, ha spiegato. La cerimonia si è chiusa con l’abbraccio di Trump ed Erika Kirk sul palco, dopo che il presidente ha sfoggiato il suo slogan ‘fight, fight, fight,’, assicurando che la battaglia nel nome di Charlie continuerà.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA