Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

MILANO (ITALPRESS) – “Un gigante della sua generazione. Un eroe americano e un martire della libertà. Ha cambiato la storia”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in occasione delle celebrazioni in ricordo di Charlie Kirk davanti a 200 mila persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Con lui anche Elon Musk e la vedova Erika Kirk, la quale al termine di un discorso appassionato e fra le lacrime, ha detto di aver perdonato il killer. “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”, ha spiegato. La cerimonia si è chiusa con l’abbraccio di Trump ed Erika Kirk sul palco, dopo che il presidente ha sfoggiato il suo slogan ‘fight, fight, fight,’, assicurando che la battaglia nel nome di Charlie continuerà.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency