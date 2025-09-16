“Dopamina” di Sick Luke il vinile più venduto della settimana

Milano, 16 set. (askanews) – Sick Luke si conferma uno dei protagonisti di questa stagione musicale: il suo nuovo producer album “Dopamina”, pubblicato lo scorso 5 settembre per Carosello Records, è il vinile più venduto della settimana (FIMI/GfK), nonché #2 album più venduto della settimana (FIMI/GfK), #1 album più ascoltato su Apple Music, #2 su Spotify e #4 su Amazon Music.

Durante il weekend di pubblicazione “Dopamina” è stato il #4 album più ascoltato al mondo su Spotify.

Ottimi riscontri anche su TikTok, dove i brani “Le donne”, “Money machine”, “Mayday” e “Da quando ci sei tu” stanno catalizzando un totale di quasi 75 milioni di visualizzazioni.

“Dopamina è il mio secondo album da producer e dietro c’è stato un lavoro enorme iniziato tre anni fa. È stato un viaggio tutto nuovo, pieno di sfide e di scoperte.

Chi mi conosce sa che non mi piace ripetermi. Ogni progetto per me è un’occasione per sperimentare, per provare a toccare le persone con i miei suoni e per raccontarmi in modo diverso, ma sempre mantenendo vive tutte le mie personalità musicali. Ho avuto la fortuna di collaborare con artisti con cui non avevo mai lavorato, provando a portarli oltre i loro limiti e a fare il lavoro che ho sempre sognato” racconta Sick Luke sui social. “Ho iniziato a fare i beat con 4 note su

Omnisphere, e oggi ho potuto lavorare con synth analogici, coristi, chitarre e tanto altro. Ogni dettaglio è stato una piccola conquista, un momento di pura soddisfazione nella ricerca del suono.

Per me fare musica è cercare di spostare i limiti miei e delle persone che mi ascoltano.

Grazie a chi crede in me e nella mia musica, spero che DOPAMINA vi arrivi dritto al cuore: a me ne è arrivata tantissima creandolo.

“Non è il talento a fare la differenza, è quella fame che non ti lascia in pace. Dopamina”.

L’album che racconta un nuovo capitolo della vita e della carriera di Sick Luke, una delle figure cardine delle più recenti rivoluzioni musicali del nostro Paese, è composto da 13 tracce e racchiude le partecipazioni di Alfa, BLANCO, Capo Plaza, Duke Montana, Ele A, Glocky, Lazza, nayt, Piccolo, Rose Villain, Sayf, Side Baby, Simba La Rue, Tedua, thasup, Tony Effe, Venerus e il collega internazionale Clams Casino (già collaboratore di The Weeknd, Kid Laroi, A$AP Rocky).

Tra giovani promesse del futuro e hit maker conclamati, la rosa dei 18 nomi scelti da Sick Luke per accompagnare il suo nuovo sound, quello racchiuso in “Dopamina”, è capace di coinvolgere artisti tra i più significativi del momento al fianco di alcune scommesse che guardano al futuro della musica. Un’attenta selezione di voci e personalità che, combinate alle minuziose produzioni da vero fuoriclasse di Sick Luke, spaziano tra le più diverse atmosfere della musica contemporanea, compiendo un nuovo imperdibile viaggio tra vibranti solo tracks e combinazioni uniche.

Sick Luke è infatti uno dei più apprezzati e impattanti producer dei nostri tempi, continuando a cimentarsi in episodiche collaborazioni con il mondo del cinema e della moda e firmando produzioni per i più rilevanti nomi rap e pop del momento, dalla trap-star argentina Duki sino all’iconico remix di “Espresso Macchiato” di Tommy Cash con Tony Effe e ancora Lazza, Simba La Rue, Tony Boy, Tedua, Capo Plaza, Bresh, solo per citarne alcuni. Ha inoltre aperto i concerti di Drake all’Unipol Forum di Milano.