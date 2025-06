Dopo Campovolo Liga annuncia 8 date in Europa e un San Siro

Milano, 22 giu. (askanews) – Liga ha ancora fame e voglia di stare tra la sua gente, il popolo di Ligabue a Campovolo ha accolto con entusiasmo l’annuncio: nel 2026 non lascia, nessuna pausa in vista, ma rilancia alla grande. Sabato 20 giugno 2026, a distanza di un anno esatto da Campovolo2025, la grande festa arriverà anche al nord, dopo l’RCF Arene e il prossimo appuntamento alla Reggia di Caserta il 6 settembre 2025, la festa continua con “Certe notti a Milano” un evento imperdibile allo Stadio San Siro. La terza tappa de “La Notte di Certe Notti” si terrà in un altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un concerto nella carriera di Ligabue) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista. Anche questa volta non sarà solo un concerto ma un’imperdibile experience nel mondo del Liga. Ma prima un tour europeo.

Dal 1° maggio 2026 Ligabue farà il giro dell’Europa con “CERTE Notti in Europa”, un tour che partirà da Barcellona e farà tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Cala quindi il sipario su Campovolo con 100.000 persone che hanno partecipato all’evento, culmine di due giorni di festa. Oltre due ore di concerto, in cui l’artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo.

Grande successo per la Ligastreet che in questi due giorni ha fatto vivere al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo del Liga con tantissime attività che hanno unito ancora di più i fan.

Queste le date di “CERTE NOTTI IN EUROPA”:

1° maggio | Barcellona – Razzmatazz

2 maggio | Madrid – Sala Riviera

8 maggio | Parigi – Olympia

9 maggio | Londra – 02 SHEPHERD’S BUSH

11 maggio | Utrecht – Tivolivredenburg Ronda

12 maggio | Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio | Lussemburgo – Rockhal

16 maggio | Zurigo – The Hall

I biglietti per “CERTE NOTTI A MILANO” e per “CERTE NOTTI IN EUROPA” saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 25 giugno su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario i biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani, lunedì 23 giugno.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario