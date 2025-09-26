DR Automobiles: a Torino debutta brand Stilnovo con due suv

Torino, 26 set. (askanews) – DR Automobiles sceglie il Salone dell’Auto di Torino per svelare il brand Stilnovo che rappresenta una nuova frontiera per il gruppo molisano in termini di design e tecnologia come lo è stato il movimento letterario per la poesia. Due i modelli 5 e 6 Stilnovo, due suv di 4,3 e 4,5 metri spinti da un 1.4 e da un 1.5 turbo benzina da 157 e 180 CV con doppia alimentazione benzina Gpl. I nuovi suv saranno sul mercato tra la fine dell’anno e gli inizi del 2026 e verranno commercializzati da un network di vendita dedicato.”Stilnovo è soprattutto, diciamo, l’inizio di un nuovo percorso industriale per DR che vedrà la nascita anche di nuovi brand, di un nuovo modello industriale con il quale vogliamo portare avanti anche quello che è l’indotto italiano perché prevede l’utilizzo di componentistica italiana su quelli che saranno i nuovi brand i prodotti dei nuovi brand per almeno un 45-50%. Questo in un immediato futuro ci consentirà quindi di avere una produzione completamente made in Italy”, spiega Massimo Di Tore direttore marketing e comunicazione di DR AutomobilesAltra importante novità presentata a Torino è la DR Collection 5 Full Hybrid il primo modello con questa alimentazione del gruppo DR. Si tratta di un full hybrid evoluto con pacco batterie di ultima generazione, un motore elettrico da 150 Kw che si sommano ai 70 Kw del 1.5 endotermico. Sia la modalita solo EV che quella HEV si attivano automaticamente, mentre si può impostare la modalità di ricarica rigenerativa. “E’ una scelta per chi vuole approcciarsi all’elettrico ma non vuole avere, diciamo, l’ansia di dover ricaricare o di dover organizzare o programmare il viaggio perché comunque c’è la parte endotermica che consente in qualsiasi momento di sopperire”, sottolinea Di Tore.Per il brand EVO invece la novità è il suv EVO 7 Kairos con motore 1.5 Turbo da 174 CV, disponibile anche benzina/GPL. con una ricchissima dotazione di serie. In mostra nei numerosi stand del gruppo in Piazza Castello anche la Sportequipe 8 GT, l’ammiraglia del brand, un suv 7 posti, spinto da un 1.6 turbo da 186 CV (disponibile anche benzina/Gpl) e la nuova Tiger Eight, un suv dalle linee moderne, con maniglie integrate e grande tetto panoramico spinto da un motore 1.5 Turbo da 177 CV. Al debutto in un contesto automotive anche il quadriciclo pesante elettrico Birba capace di raggiungere i 90 km/h con un’autonomia di 182 km.