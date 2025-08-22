X
<
>

Draghi al Meeting, applausi e visita a mostra su lavoro

| 23 Agosto 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Rimini, 22 ago. (askanews) – Mario Draghi è arrivato al Meeting di Rimini e partono i primi applausi del “popolo di Cl”. Un’ora prima del suo intervento su “Quale orizzonte per l’Europa” l’ex premier è stato accolto nel quartiere fieristico dagli organizzatori che lo hanno accompagnato nello stand della Compagnia delle Opere.Qui Draghi ha visitato la mostra “Ogni uomo al suo lavoro. Domande e esperienze a partire dal Manifesto del Buon Lavoro”. Per tutta la durata della visita ha ascoltato la testimonianza di alcuni volontari che raccontano ai visitatori il senso del progetto. “Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore” si legge in uno dei pannelli mostrati all’ex governatore. Accanto a lui anche il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli, Bernhard Scholz, e al direttore del Meeting Emmanuele Forlani. L’ex premier è stato raggiunto anche dalla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, con cui ha scambiato poche parole.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA