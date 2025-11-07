Droga, Meloni: contro le dipendenze il nostro metodo è lavoro di squadra

Roma, 7 nov. (askanews) – “Ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto fondato sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra, e questo a maggior ragione vale per un ambito come questo, dove la sinergia tra i vari livelli istituzionali, la collaborazione tra pubblico e privato sono precondizioni senza le quali non è possibile fare nulla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze in corso a Roma.

“Fare il gioco di squadra – ha sottolineato – non significa chiaramente annullare le diverse esperienze, metodologie, le diverse modalità di intervento, di orientamenti ideali, che anzi rappresentano una ricchezza: significa, rispettando le competenze di ciascuno, puntare a una sintesi che le valorizzi tutte in funzione dell’obiettivo generale che è e rimane salvare le persone dalle dipendenze”.