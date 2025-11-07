Droga, Meloni: presenza Mattarella testimonia impegno corale istituzioni

Roma, 7 nov. (askanews) – “E’ un onore essere qui oggi. E’ un onore partecipare della conferenza nazionale sulle dipendenze, la settima dopo l’ultima del 2021 ma, ci tengo a sottolinearlo, questo appuntamento che la legge prevede a cadenza triennale non si celebrava in una composizione così ampia da ben sedici anni. E voglio dire che sono fiera che torni in una composizione così ampia e partecipata”. Così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Conferenza nazionale sulle Dipendenze in corso a Roma.

Meloni ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarell “perché chiaramente la sua presenza testimonia più di quella di qualunque altro un impegno delle istituzioni che è corale da parte di tutte le istituzioni di questa nazione per liberale chi è caduto nel giogo della dipendenza e per costruire percorsi efficaci di riabilitazione”.