DS E-Tense Performance concept dell’anno ai GQ Car Awards

Il prototipo DS E-Tense Performance è stato nominato "Concept Of The Year" ai GQ Car Awards 2023. I premi, che quest'anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug-in, sono incentrati sulla selezione di veicoli che siano stimolanti, interessanti dal punto di vista automobilistico e facciano battere il cuore dei giudici. Il prototipo è stato sviluppato da DS Performance, la divisione motorsport di DS Automobiles, come laboratorio ad alte prestazioni in collaborazione con il programma di Formula E. Utilizza gli stessi motori elettrici che si possono trovare nelle auto da corsa elettriche. Con 815 cavalli a disposizione e ben di 8.000 Nm di coppia, DS E-Tense Performance può accelerare da zero a 100 in soli due secondi. Utilizzando la ricarica da 350 kW, è possibile completare una ricarica completa in soli cinque minuti.

Il prototipo anticipa il futuro dei veicoli elettrificati esplorando possibilità future. Sebbene la frenata rigenerativa sia già disponibile nella maggior parte dei veicoli elettrici con una tecnologia che integra i freni ad attrito convenzionali, DS E-Tense Performance ha permesso a DS di valutare se la frenata rigenerativa da sola potrebbe eventualmente essere l’unico metodo per rallentare le auto, eliminando la tecnologia convenzionale.

“Il motorsport è sempre stato uno straordinario strumento di ricerca e sviluppo, che utilizza le esperienze maturate nelle competizioni per far progredire le vetture su strada. Allo stesso modo, le concept car sono veri e propri laboratori di tecnologia e di Design che ispirano le auto del futuro di tutti i giorni. DS E-Tense Performance è la perfetta combinazione dell’ esperienza derivata dal motorsport che viene poi proposta su strada. Derivato direttamente da un’auto di Formula E, il prototipo dimostra fino a che punto si spingeranno presto le auto 100% elettriche di DS Automobiles”, ha detto Eugenio Franzetti, direttore DS Performance.

