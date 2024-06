E.ON inaugura un nuovo punto a Monza e supporta la Marcia “Formula Uno”

MONZA (ITALPRESS) – Essere presenti sul territorio e stare vicino ai cittadini per aiutarli ad orientarsi nelle loro scelte relative al mondo dell’energia, soprattutto dopo la fine del mercato tutelato. E’ questo lo scopo della presenza di E.ON sul territorio di Monza Brianza, che oggi trova un esempio concreto nell’apertura di uno sportello dedicato in via Cavallotti a Monza.

Secondo il CEO di E.ON Luca Conti, “l’obiettivo è continuare il percorso di crescita e farlo secondo i principi di sostenibilità, digitalizzazione e grande attenzione per il cliente”.

“In Italia abbiamo circa un milione e 100mila clienti, mentre in Europa siamo attorno ai 48 milioni – ha aggiunto – Abbiamo inoltre 1,6 milioni di chilometri di reti di distribuzione e una posizione di leadership nel mondo dell’efficienza energetica della generazione distribuita”.

La presenza di E.ON sul territorio di Monza non è casuale e arriva a pochi mesi dall’asta sul servizio elettrico a tutele graduali.

“Per noi è andata benissimo. Ci siamo aggiudicati il famoso quarto lotto, ovvero le province di Monza-Brianza, Lecco, Savona e Imperia. Siamo convinti che ci sia la possibilità di fare molto bene portando ai cittadini i nostri valori di sostenibilità, attenzione alla transizione energetica e capillarità sul territorio”, ha commentato Conti parlando di un’area che andrà a coprire circa 165mila clienti.

In merito all’inaugurazione di oggi, il CEO di E.ON ha sottolineato che “Monza-Brianza è una provincia alla quale siamo affezionati da tanti anni. Siamo presenti sul territorio e per noi è motivo di orgoglio esserlo ancora di più. Ai cittadini di Monza possiamo assicurare che saremo all’altezza delle loro aspettative, a partire da questo sportello dove potranno trovare tutte le informazioni per la loro fornitura energetica e sceglierci anche per le soluzioni di efficienza energetica”.

Secondo l’assessore comunale all’Ambiente, Energia e Mobilità Giada Turato “per traguardare verso gli obiettivi europei di transizione energetica, il settore pubblico ha assolutamente bisogno della collaborazione, delle contaminazioni professionali e dell’attività di comunicazione ai cittadini del settore privato”.

“Quest’ultima, assieme all’investimento infrastrutturale sul territorio, è fondamentale per raggiungere la transizione energetica. Ben vengano quindi punti di informazioni fisici presenti sul territorio”, ha concluso.

siamo onorati di sostenere la 44ª Marcia “Formula Uno” supportando

E.ON quest’anno sostiene “Formula Uno”, la storica marcia non competitiva di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che si terrà quest’anno il 2 giugno all’Autodromo Nazionale

di Monza, coinvolgendo oltre 8.000 persone, grandi e piccini e anche amici a quattro zampe. Ognuno degli iscritti contribuirà a sostenere i servizi di assistenza e prevenzione di CASA LILT a Monza, il più grande polo di prevenzione oncologica

"Siamo onorati di sostenere la 44ª Marcia "Formula Uno" supportando la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in nome della solidarietà e dello sport", ha commentato Conti.

