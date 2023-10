E’ sempre Pogacar, terza vittoria di fila al Lombardia

BERGAMO (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince l’edizione numero 117 del Giro di Lombardia. Terzo successo consecutivo nella classica monumento per il corridore sloveno della UAE Emirates, primo sul traguardo di Bergamo dopo 238 chilometri e un dislivello di 4.400 metri (5h55’33” il tempo totale). In seconda posizione vince la volata ristretta Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), terzo Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Decisiva l’azione dello stesso Pogacar sull’ultima salita: sono diciassette le vittorie nell’anno solare, 63 in totale in carriera. “Ho avuto i crampi nel finale, ho cercato di gestire quel momento, ho rallentato un filo, ho cercato di non forzare in vista dell’ultimo strappo – racconta – E’ la terza vittoria in sei partecipazioni, la seconda volta a Bergamo, è stato un sogno arrivare da solo, negli ultimi due chilometri me la sono goduta, è incredibile aver vinto per la terza volta”. Si chiude così nel miglior modo possibile la stagione dello sloveno. Ultima corsa della carriera per Thibaut Pinot: negli ultimi chilometri presenti oltre 2.500 tifosi arrivati direttamente dalla Francia.

