Ecco l’App di Normattiva, tutte le leggi italiane nello smartphone

Roma, 22 mag. (askanews) – Tutte le leggi italiane nello smartphone. Tutti, cittadini e addetti ai lavori, hanno a disposizione una nuova applicazione ufficiale e gratuita Normattiva – Il Portale della Legge Vigente e anche il Portale Open Data.

L’App di Normattiva, operativa gratuitamente su dispositivi iOS e Android, è un progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato e gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, finalizzato all’erogazione di un servizio affidabile e gratuito. La nuova App offre le stesse funzionalità avanzate del portale web, ottimizzate per la consultazione mobile, anche in condizioni di elevata complessità normativa. L’applicazione garantisce l’accesso veloce agli atti normativi e agli ultimi documenti consultati. Sono disponibili funzionalità potenziate di condivisione tramite file (Bluetooth, AirDrop, WhatsApp e altri canali) ed è possibile esportare le ricerche in nuovi formati, come RTF o URI.

Inoltre, sarà presto online il Portale Open Data, nato sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e realizzato e gestito da IPZS. Questa piattaforma rappresenta il tassello chiave nella valorizzazione della normativa italiana, e si pone l’obiettivo di mettere a disposizione in formati aperti e liberamente riutilizzabili, l’intero corpus normativo italiano pubblicato su Normattiva.

Tra i principali servizi offerti il download degli atti normativi in molteplici formati strutturati e riusabili (AKN, XML NIR, HTML, JSON, URI ELI), oltre a formati adatti alla consultazione (PDF, EPUB, RTF) e l’accesso a collezioni di atti preconfezionate o alla possibilità di richiedere collezioni dinamiche personalizzate secondo criteri definiti dall’utente.

Si tratta di due strumenti innovativi che rafforzano la missione di Normattiva: garantire un accesso libero, aggiornato e tecnologicamente evoluto alla legislazione vigente, favorendo trasparenza amministrativa, open government e innovazione digitale, tematiche centrali al Forum Pa, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della pubblica amministrazione.