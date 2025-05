Edilizia sostenibile, natura come elemento autoregolamentazione

Roma, 28 mag. – Andrea Fantin, Project Manager di DAKU, è intervenuto nel corso del Seminario Tematico “Le soluzioni passive per l’efficienza e il comfort” organizzato da GBC Italia a Vicenza il 22 maggio. Sottolineando le potenzialità dell’utilizzo della natura stessa come elemento di autoregolamentazione.”Per quanto riguarda l’autoregolazione della natura – ha affermato -, il problema non è né la natura in sé né l’autoregolarsi, che è invece un fattore di grandissima stabilità. Il tema sono gli effetti concreti che questo processo di autoregolazione ha sul nostro stile di vita.Nel nostro business model, realizziamo tetti verdi e sistemi di gestione dell’acqua, sia in varianza idraulica sia in accumulo idrico. Quello che abbiamo constatato è che utilizzare la natura come elemento stesso di autoregolazione è il modo migliore per prevenire effetti secondari sul mercato perché un’alluvione che distrugge gran parte dello stock idrico è un problema per tutti e per migliorare il vissuto del costruito: la natura impiega soluzioni che noi non potremmo replicare neanche con decenni di investimenti in biotecnologie. La natura ha dunque già ideato molte delle risposte ai problemi che le abbiamo posto nel corso degli anni.”