Educazione finanziaria per evitare il sovraindebitamento

Roma, 25 lug. (askanews) – Il sovraindebitamento in Italia ha raggiunto livelli allarmanti: oltre 7 milioni di privati coinvolti e un aumento del 15% nel 2023, spinto soprattutto dai tassi d’interesse. Secondo la Camera Arbitrale, nel 2023 sono state depositate 278 nuove domande (+44% rispetto al 2022) e gestite complessivamente 7.748 pratiche, con il 55% delle persone che ha optato per la liquidazione controllata. Daniele Pozzi, ex responsabile della rete esattoriale di importanti società di recupero crediti, oggi difende i debitori con l’organizzazione “Abbassa le rate” : “Conoscevo il percorso del debito, dalla sofferenza alla vendita del credito. Era come giocare a poker a carte scoperte , spiega.La sua svolta riflette un cambiamento nel profilo del debitore italiano: se in passato prevalevano i “furbetti”, oggi sono sempre più frequenti casi di reale difficoltà. Andavi a casa della nonnina, apriva il frigo e non c’era nulla. Ma la prima cosa che faceva era pagare le rate”.Alla base del problema c’è la scarsa educazione finanziaria, assente sia nelle scuole che nelle famiglie. Imprenditori che non distinguono ricavi e utili, pensano che la cassa piena sia denaro disponibile, ignorano che l’IVA è una partita di giro da versare allo Stato , racconta Pozzi. Il problema si aggrava considerando che l’80% delle aziende italiane sono microimprese. In queste realtà, il confine tra spesa aziendale e personale è spesso sfumato: il rappresentante che compra l’auto anche per le vacanze, l’artigiano che usa il conto dell’azienda per spese familiari. Errori che aumentano i rischi.La Legge 3, la cosiddetta “legge anti-suicidi”, è uno strumento fondamentale, ma è stata a lungo ostacolata. Fino a pochi mesi fa, anche con documentazione in regola, alcuni giudici non accettavano i casi. Ma nell’ultimo anno le cose sono migliorate del 60-70% .Il sovraindebitamento ha ricadute sociali gravi. Le famiglie si trovano a scegliere tra le rate e i beni essenziali, in un contesto dove il costo della vita è raddoppiato. Con 1400 euro di stipendio l’auto nuova non te la puoi permettere, ma tanti fanno il passo più lungo della gamba , osserva con pragmatismo. La risposta deve essere multidisciplinare. In “Abbassa le rate” stanno sviluppando un’app che unisce educazione finanziaria e supporto psicologico. Il debito è come la ludopatia: lo psicologo può comunicare in modo più empatico e efficace di me .Il suo progetto più ambizioso riguarda le scuole. In collaborazione con il Comune di Perugia e associazioni antiusura, si sta lavorando a un programma per portare l’educazione finanziaria tra i banchi. Vogliamo educare i ragazzi prima del loro primo debito. Chi si indebita ci sarà sempre, ma può farlo in modo consapevole .I dati 2024 mostrano segnali contrastanti: calano del 13,2% gli accessi al servizio di composizione della crisi per le imprese, ma crescono del 30% le richieste di contatto, segno di una maggiore consapevolezza. Pozzi con “Abbassa le rate” sta anche creando un consorzio di aziende serie del settore: Servono requisiti minimi, capitale sociale, fedina penale pulita. La gente deve potersi affidare a professionisti veri .La sua storia personale, segnata dal rischio di perdere la casa da bambino, aggiunge profondità alla sua missione. Nel 2019, con mia moglie incinta, non riuscivo più a guardarmi allo specchio. Avevo bisogno di cambiare . I primi segnali di cambiamento ci sono: maggiore applicazione della Legge 3, nuovi strumenti educativi e una sensibilità crescente. La strada è lunga, ma il percorso è iniziato.