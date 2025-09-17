Elezioni regionali in Campania, De Luca “Per ora solo chiacchiere al vento”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Per adesso ho visto soltanto politica politicante e chiacchiere al vento. Abbiamo un sistema informativo in Italia che è completamente banalizzato: avremmo dovuto parlare di cose importanti, dei programmi, non ne parla nessuno. Avremmo dovuto sottolineare il fatto che i candidati sono distribuiti fra i partiti. I cittadini sono completamente fuori da ogni decisione. Non ci sono primarie, non c’è nulla”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Palazzo Santa Lucia, a margine della presentazione del concerto evento per Pino Daniele in programma domani sera a Napoli, parla con la stampa anche delle prossime elezioni regionali calendarizzate per il 23 e 24 novembre.

Secondo il governatore uscente ci sarebbero “tanti argomenti di cui parlare, seri, che riguardano la vita democratica che riguardano la vita dei territori, le regioni” ma tra gli aspiranti candidati manca chi parli “di programmi, in modo particolare per la Campania”.

“Abbiamo avuto – aggiunge De Luca – settimane di politica politicante: mi auguro che almeno negli ultimi giorni si riesca a presentare ai cittadini un quadro di cose che si vogliono realizzare. Per quello che mi riguarda, mi auguro che perlomeno non rovinino quello che è in corso, almeno questo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).