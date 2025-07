Emergenza caldo, Schillaci “Attive campagne di prevenzione, a breve possibile calo delle temperature”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono tre anni che abbiamo aperto una campagna di prevenzione contro il caldo: quest’anno siamo partiti il 26 maggio e stiamo monitorando la situazione delle temperature in 27 città, con previsioni fino a 72 ore con una classificazione dei rischi”. Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci a UnoMattina Estate.

“Abbiamo anche un decalogo di istruzioni per i più fragili, ovvero bambini, anziani e persone con malattie croniche, che verrà distribuito all’interno delle farmacie italiane – prosegue Schillaci – L’importante è non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata e bere almeno 1,5 litri d’acqua; inoltre abbiamo creato una campagna insieme alla Rai per ricordare i consigli più utili da seguire. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto estati particolarmente calde ed è importante fare prevenzione, ma rispetto al passato non c’è una crescita esponenziale della mortalità”.

“Oggi e domani – si pronuncia ancora il minsitro – saranno tra i giorni più caldi dell’estate: qualcuno parla di calo delle temperature nei prossimi giorni, ma è una situazione da monitorare. Diamo grande attenzione anche a chi accede ai pronto soccorso a causa del caldo: in alcuni sono stati creati canali per chi si presenta con sintomi di disidratazione o altri elementi correlati al caldo torrido”

Cambiando totalmente argomento e passando al discusso tema delle liste d’attesa, Schillaci ha in conclusione sottolineato: “La battaglia contro l’abbattimento delle liste d’attesa va avanti da un anno e il mese scorso abbiamo adottato un decreto legge ad hoc: in alcune regioni si vedono i primi risultati, c’è grande attenzione verso un fenomeno particolarmente sgradito ai cittadini. Siamo sulla strada giusta, speriamo di trovare risultati ancora migliori nei prossimi mesi”.

