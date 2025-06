Emergenza in casa Italia, anche Kean salta la Norvegia

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ sempre più emergenza in casa Italia. Alla vigilia del debutto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in programma domani a Oslo contro la Norvegia di Haaland, Luciano Spalletti deve fare i conti con l’ennesima defezione. Questa volta a essere colpito è il reparto offensivo e in particolare il centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

La Federcalcio, infatti, ha reso noto che “il calciatore Moise Kean, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).